Cortona, riprendono gli appuntamenti con Nati per Leggere

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Un nuovo autunno dedicato ai libri e alle famiglie con gli incontri di «Nati per leggere insieme», l’iniziativa per promuovere attività di lettura alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, che favorisce lo sviluppo cognitivo dei piccoli e migliora le capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Il primo ciclo di incontri, alla biblioteca di Camucia, riparte da mercoledì 11 ottobre e prosegue con il 25 ottobre, 8 e il 22 novembre, 6 e 20 dicembre, sempre di mercoledì, sempre fra le 16,30 e le 17,30 in via Sandrelli, con la consueta formula: i lettori accolgono genitori e figli negli spazi appositamente predisposti e favoriscono l’incontro con i libri e le letture condivise.

Il programma degli incontri autunnali comprende anche la «Settimana nazionale Nati per leggere» che si terrà dal 4 al 12 novembre 2023. Mercoledì 22 novembre, la dottoressa Laura Fedeli – pediatra ACP e formatrice nazionale Npl - incontrerà i genitori e gli adulti interessati alla promozione della lettura nei primi 1000 giorni di vita per una conversazione sul tema.

Dopo le festività natalizie una nuova serie di appuntamenti accompagnerà piccoli e grandi lettori fino alla fine di maggio 2024. Per accedere alle letture in biblioteca non è richiesta la prenotazione. Per informazioni, è possibile rivolgersi alla Biblioteca e allo 0575/67 83 82 o all’indirizzo email segreteriacortona@polisociale. it

«L’invito dell’Amministrazione comunale - dichiara l'assessore all'Istruzione Silvia Spensierati - è quello che sempre più famiglie comprendano l’importanza di questa azione. Ringraziamo tutte le nostre educatrici e gli esperti che stanno rendendo questa iniziativa un appuntamento fisso, è importante crescere i bambini leggendogli libri con la nostra voce».

«Le politiche per la famiglia e la crescita sana dei nostri bambini sono una bussola per le azione del Comune di Cortona - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Valeria di Berardino - per questo sosteniamo questa iniziativa, la lettura come strumento di educazione per le nuove generazioni» Per partecipare a «Nati per leggere» basta prenotare il momento da trascorrere con il proprio bambino.

Sono necessari un plaid per stare comodi e tenere lo smartphone spento per evitare disturbi, i libri si possono portare da casa o trovare nella biblioteca del nido. Proposta a Cortona da ottobre 2006, con il motto «apprendere l’amore della lettura attraverso un dono: un adulto che legge una storia», l’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, con la collaborazione della cooperativa Polis. «Nati per leggere» è un’iniziativa fondata sulla «Carta del diritto alle storie».

Dare in mano un libro ai bambini sin dai primi mesi di vita è essenziale per la crescita e lo sviluppo delle capacità cognitive, inoltre leggere ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino.

Leggere crea l'abitudine all'ascolto, aumenta la capacità di attenzione e accresce il desiderio di imparare a leggere quando il bambino sarà più grande. Leggere Comunicato stampa ad alta voce permette al bambino di acquisire un vocabolario più ricco, stimolare l’immaginazione, la capacità di esprimersi e la curiosità nello scoprire il mondo.

Non solo: “…Leggere a un bambino non fa bene solo a lui, fa bene anche all’adulto. Lo aiuta a trovare le frasi e il registro giusto, lo aiuta a ricordare la sua infanzia, lo aiuta a farsi compagno del bambino tramite un’attività tanto semplice quanto soddisfacente per entrambi”.