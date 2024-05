Arezzo, 2 maggio 2024 – Secondo appuntamento con il "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony" organizzato dall'asd Scuderia Pan con il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo, il patrocinio del Coni e del Comitato Fise Toscana.

Domenica il 5 maggio al parco Pertini dalle 16 alle 18 sarà possibile per tutti i bambini salire gratuitamente sui pony per una sorta di “battesimo della sella”, accompagnati da istruttori qualificati Fise (Federazione italiana sport equestri). Ci sarà anche un tecnico di riabilitazione equestre per consentire di fare questa esperienza anche a bambini e ragazzi con disabilità.

Le altre date del progetto saranno il 19 maggio Villa Severi, 29 settembre parco Pertini, 20 ottobre Parco del Pionta, 27 ottobre Villa Severi, 3 novembre parco tra via dell'Acropoli e via Anconetana e 17 novembre Parco Pertini.

Venerdì 3 maggio alle 9.10 sulla trasmissione Magazine su Teletruria andrà in onda un servizio sul progetto Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony a cura di Stefanella Baglioni.