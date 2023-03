Economia, storia e geopolitica aprono il primo Acli Life Festival

Luigi Scatizzi, Acli Arezzo

Arezzo, 2 marzo 2023 – Economia, storia, educazione, lavoro e geopolitica per la prima edizione del progetto Acli Life Festival.

Le Acli di Arezzo hanno strutturato un ciclo di incontri, convegni e eventi culturali che, nei prossimi mesi, faranno affidamento sul coinvolgimento di relatori di spessore nazionale con l’obiettivo di trattare e approfondire tematiche di stretta attualità per procedere verso un futuro responsabile e consapevole.

L’obiettivo di Acli Life Festival è infatti di prevedere appuntamenti sviluppati per l’intero 2023 che, mettendo in rete più realtà cittadine, coinvolgano target ogni volta diversi (dagli studenti agli imprenditori) e facciano tappa in diversi luoghi per promuovere l’aggregazione in città, frazioni e circoli.

Il primo incontro è in programma venerdì 10 marzo, alle 17.30, in Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, con “Prospettive del sistema previdenziale italiano nell’epoca della crisi demografica e sociale del Paese” che proporrà un approfondimento sul sistema pensionistico alla luce anche delle evoluzioni dei bisogni dei cittadini con le parole dell’economista e presidente nazionale dell’Inps Pasquale Tridico.

Successivamente sarà la volta della presentazione del libro “Don Milani: vita di un profeta disobbediente”: l’appuntamento è fissato per venerdì 24 marzo, alle 17.30, nella Sala di Giustizia della Curia Vescovile e permetterà di scoprire il ritratto di un “prete scomodo” a cent’anni dalla nascita attraverso l’opera dello scrittore e giornalista Mario Lancisi.

La terza iniziativa già in calendario sarà mercoledì 12 aprile e vedrà per protagonista Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, che sarà relatore de “Il mondo di fronte a nuovi e importanti cambiamenti degli equilibri geopolitici: cosa attende l’umanità?” che si terrà alle 10 al Teatro Pietro Aretino per gli alunni delle scuole superiori e alle 17 in Sala dei Grandi della Provincia per l’intera cittadinanza.

«Acli Life Festival - commenta Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle Acli, - vuole proporre percorsi educativi sulle tematiche attuali del mondo della previdenza, dell’economia, della storia e dell’analisi delle povertà, portando relatori di assoluto prestigio e prevedendo, nel corso del 2023, il coinvolgimento di diverse realtà locali.

Questi primi incontri, ad esempio, faranno affidamento sulla collaborazione di Comune e Provincia di Arezzo, Diocesi, Mcl e Cisl che permetteranno di innalzare la qualità del dibattito e a cui vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità».