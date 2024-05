A Oroarezzo due incontri provocatori di Federpreziosi Confcommercio

Arezzo, 8 maggio 2024 – L’imminente edizione di Oroarezzo, che prende il via sabato 11 maggio si preannuncia ricca di eventi.

Da inserire in agenda i due appuntamenti di Federpreziosi Confcommercio dal titolo provocatorio e dal carattere formativo-informativo previsti nel pomeriggio di domenica 12 maggio.

A partire dalle 14 l’incontro “Se la comunicazione è un lusso” con protagonisti l’esperta di comunicazione Gloria Belloni dello Studio EffeErre di Milano, il Presidente di Federpreziosi nazionale Stefano Andreis, la Presidente di Federpreziosi Firenze Arezzo Elena Spanò e Davide Bolzoni Presidente di Federpreziosi Parma che, oltre a raccontare le proprie esperienze imprenditoriali, si propongono di fornire indicazioni di natura pratica per riuscire a programmare iniziative di comunicazione senza restare soffocati dalle tante - forse troppe – opportunità offerte da uno scenario che sta evolvendo a ritmi esponenziali.

D’altronde, nelle imprese orafe di ogni dimensione è forte la consapevolezza del fatto che comunicare è fattore critico di successo.

Lungo tutta la catena del valore, una parte significativa (e spesso determinante) del vantaggio competitivo ha origine nella gestione e diffusione dell’informazione e nella capacità di coinvolgere e motivare introducendo contesti, obiettivi, argomenti e modalità inedite di fruizione delle informazioni.

A seguire, alle 15, il confronto dal significativo titolo “Se le gioiellerie non esistessero più”. L’incontro, a cui prende parte Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, è l’occasione per presentare - in un raffronto con i dati degli ultimi 10 anni - le risultanze dell’Osservatorio di settore 2023, che scatta un’immagine ad alta risoluzione del settore orafo al dettaglio nelle sue diverse sfumature: dal punto di vista dei clienti e degli operatori.

Al confronto partecipano Simone Haddad, vice presidente di Federpreziosi Roma, la Presidente di Federpreziosi Firenze Arezzo Elena Spanò e il Presidente di Federpreziosi nazionale Stefano Andreis. Coordina entrambi gli incontri Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi nazionale.