Ciak ad Arezzo, al via le riprese del film ‘Campo di Battaglia’ con Alessandro Borghi

Arezzo, 16 maggio 2024 – Ciak si gira ad Arezzo. La città sta per trasformarsi in un set a cielo aperto ospitando due grandi produzioni. Dopo l’annuncio delle riprese del film di Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler, anche Gianni Amelio sta preparando il suo nuovo film, che uscirà in sala il prossimo autunno.

Prodotto da Kavac Film in collaborazione con Rai Cinema, il film di Amelio si chiama ‘Campo di Battaglia’ e vanta un cast d’eccezione con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi candidato ai Nastri d’Argento per il suo ruolo in “Esterno Notte” di Bellocchio, Federica Rosellini, premiata alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia per “Dove cadono le ombre” di Valentina Pedicini, e Julio Pena.

Si parte dalla periferia, dove dal 16 al 19 maggio la troupe cinematografica si stabilirà nella zona di Pescaiola, dove verranno girate alcune scene presso la stazione ferroviaria della linea Sinalunga-Arezzo. Ma il 17 maggio si girerà anche al teatro Petrarca, che sarà il set per alcune sequenze del film di Baumbach. Arezzo si conferma dunque location ideale per produzioni cinematografiche di rilevanza internazionale.

