Pontedera-Entella 2-1, pronto riscatto per i granata

Pontedera (Pisa), 3 ottobre 2021 - Una doppietta di Magnaghi è servita al Pontedera per battere l'Entella, una delle squadre più accreditate de girone B, riscattando così il pesante scivolone di Imola di martedì sera. Due a uno il finale in favore dei granata che dopo un primo tempo in controllo ha colpito due volte col suo centravanti, autore di altrettante conclusioni dal limite, la prima di destro, la seconda di sinistro. L'Entella, che prima dello svantaggio era rimasta in dieci per il doppio giallo a Cleur e che qui al Mannucci aveva già perso dal Montevarchi (3-1) ha dimezzato il gap con un siluro di Morosini a 1' dal novantesimo, ma non è riuscita a rimontare. Sabato la squadra di Maraia va a far visita al Gubbio.

s.l.

PONTEDERA-VIRTUS ENTELLA 2-1

PONTEDERA (3-5-1-1): Sposito; Shiba, Matteucci, Pretato; Perretta, Catanese, Caponi, Barba (38 ‘st Marianelli), Milani (46’ st Bakayoko); Benedetti (14’ st Mutton); Magnaghi (46’ st Benericetti). A disp: Angeletti, Santarelli, Nicoli, Parodi, Bardini, Mattioli, Di Meo, D’Antonio. All. Maraia.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi (45’ st Merkaj); Dessena (33’ st Di Cosmo), Rada (33’ st Paolucci), Karic; Schenetti; Magrassi (19’ st Morosini), Lescano. A disp: Borra, Barlocco, Bruno, Alesso, Capello, Lipani, Macca, Meazzi. All. Volpe.

ARBITRO: Longo di Cuneo.

MARCATORI: 26’ st Magnaghi, 40’ st Magnaghi, 44’ st Morosini

NOTE: spettatori 200 circa; espulso Cleur al 23’ st; ammoniti Catanese, Caponi; angoli 5-5.