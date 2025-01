Verona-Spezia, Thiago Motta: "Niente scuse, dobbiamo essere più bravi nelle due aree"

Verona, 3 ottobre 2021 – Una vera e propria batosta per lo Spezia sul campo del Verona, più per gli episodi e nel risultato, che nel computo di azioni e gioco.

Troppo duro lo score finale?

“Ci è mancato solo il gol, mentre loro – esordisce Thiago Motta – ad ogni tiro hanno gonfiato la rete. Non è tutto da buttare in questa partita. I gol erano evitabili e noi siamo stati imprecisi. a Dobbiamo essere più bravi e concreti nelle due aree. Certo è che fossimo riusciti a realizzare il 2-1, e ci siamo andati vicino tante volte, sarebbe cambiata completamente la partita”.

Dopo tre sconfitte consecutive e un 4-0 pensa di dover dire qualcosa alla società?

“Assolutamente no, i dirigenti sanno quel che devono fare. Io penso solo al mio lavoro”.

Con Verde e Gyasi piazzate mezzali e diverse altre defezioni anche dell'ultim'ora, tutto derivato da una settimana particolarmente difficile?

“Non deve essere una scusa. I giocatori che sono scesi in campo hanno dimostrato di essere una formazione competitiva. Non sapremo mai quanto abbiano pesato le assenze, non esiste la controprova”.

Peccato per Bastoni?

“Conoscendo il ragazzo posso dire che non sia da lui. Un gesto evitabile”.

Uno dei protagonisti, prima come mediano e poi da terzino, lo spagnolo Salva Ferrer. Cosa vuoi salvare di questo avvio di stagione?

“L'atteggiamento è sempre stato positivo, la squadra ha lavorato tantissimo – dichiara Ferrer – . Non sempre siamo stati perfetti nelle due aree, ma la voglia del gruppo di ottenere sempre almeno 1 punto, non è mai venuta meno. Lottiamo dal primo all'ultimo minuto”.

La sfida con la Salernitana come sarà?

“Nessuno di noi vuole ritrovarsi una giornata di più in quella posizione di classifica. Dovremo pulire bene la testa perché abbiamo ben due settimane di lavoro per preparare la meglio una partita che vogliamo assolutamente vincere”.

Molto soddisfatto naturalmente Tudor per il successo e per il grande attacco. “Quello che è importante, oltre a fare gol, è anche non subirne. Non sarebbe stato lo stesso se avessimo vinto 4-3. Sicuramente segnando due gol nei primi minuti con i primi tiri in porta, siamo stati agevolati nel percorso del match. Poi la grande qualità in avanti ha fatto il resto. Sicuramente, dal punto di vista dell'aggressività, nonostante il 4-0, posso dire che sia la partita in cui i miei mi sono piaciuti meno”.