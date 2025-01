Utilizzate soltanto i prodotti autorizzati, sono sottoposti a valutazione dell’ISS

Per effettuare una buona disinfezione delle superfici bisogna utilizzare prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica. In tal senso ci viene ancora in aiuto il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Secondo quanto precisato nel documento i prodotti per la disinfezione ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’ISS e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell’UE (per l’Italia il Ministero della Salute). I prodotti per la disinfezione che possono vantare proprietà nei confronti dei microorganismi, sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello esclusivamente nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono l’etanolo e altri alcoli, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetil benzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito. I vari prodotti per la disinfezione che possono vantare proprietà nei confronti dei microorganismi, sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, che non possono vantare azione disinfettante, non è prevista alcuna autorizzazione anche se devono essere conformi alla normativa sui detergenti (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la cute)