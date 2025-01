Un Siena sprecone non riesce a battere la Pistoiese, al Franchi finisce 0-0

Siena, 2 ottobre 2021 - Un Siena sprecone e con poche idee getta alle ortiche un derby che ai punti avrebbe meritato di vincere ma che alla fine mette in evidenza le difficoltà a sbloccare le partite per i bianconeri. La prima parata del match è di Pozzi (4’) sul mancino di Pezzella da fuori. Lanni è attento al 15’ sul bel colpo di testa di Vano, direttamente da rimessa laterale. La Pistoiese c’è e cerca di sfruttare qualche errore in fase di impostazione dei padroni di casa. Se da una parte la squadra di Gilardino fa a gara dall’altra quella di Sassarini si sa rendere pericolosa sulla palle inattive e in contropiede, specie con Vano.

Cardoselli (27’) spreca una buona chance calciando debolmente da ottima posizione. Nel finale di tempo il Siena cresce. Nel giro di un minuto due parate super di Pozzi: la prima sul colpo di testa di Paloschi (42’) la seconda da mezzo metro sull’incursione di Acquadro. Nel recupero altra occasionissima sciupata dalla Robur: Pozzi è ancora provvidenziale su Paloschi che fallisce da pochi passi il tap-in vincente. Il secondo tempo inizia con una Pistoiese più alta e pericolosa con l’affondo di Pinzauti (2’). L’attaccante pochi minuti dopo lascia il posto a Ubaldi, dentro anche l’ex Martina. Il Siena dopo le occasioni fallite nel primo tempo parte male. Paloschi gira di testa un corner di Disanto, palla out di poco (9’). La Pistoiese resta in 10 poco dopo: Ricci al limite dell’area stende Varela, scattato sul lancio di Pezzella. La punizione del regista di casa si spegne poi sulla barriera. Gilardino cerca di dare una scossa ai suoi con Karlsson, Guberti e Bianchi ma l’effetto è contrario e il derby resta inchiodato sullo 0-0 anche perché la Pistoiese si difende con ordine ed è anche fortunata quando Guberti centra la traversa con un bel destro a giro (27’). Passano i minuti ma il Siena non riesce a rendersi pericoloso nonostante altri due attaccanti in campo (Montiel e Conti). Senza patemi gli ospiti controllano una Robur volitiva ma troppo imprecisa.

Guido De Leo

SIENA (4-3-3) Lanni; Mora, Milesi, Terzi, Farcas; Acquadro, Pezzella (25’st Bianchi), Cardoselli (37’st Conti); Varela (25’st Guberti), Paloschi (25’st Karlsson), Disanto (37’st Montiel). Panchina: Mataloni, Marocco, Terigi, Montiel, Zaccone, Marcellusi, Peresin, Darini. Allenatore Gilardino.

PISTOIESE (4-3-1-2) Pozzi; Sottini, Sabotic, Ricci, Gennari; Castellano (34’st Tempesti), Santoro (8’st Martina), Romano (34’st Moretti); Mal (34’st Minardi); Vano, Pinzauti (8’st Ubaldi). Panchina: Toselli, Donini, Basani, Stijepovic, Basani, D’Antoni, Deratti. Allenatore Sassarini. Arbitro: Frascaro di Firenze (Tempestilli-Renzullo). Recuperi: 1 e 5. Spettatori 2005 (14 ospiti). Ammoniti: Mal, Vano, Bianchi. Espulso: Ricci al 16’st.