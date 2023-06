Sindrome della persona rigida: cos'è la malattia di Celine Dion

Roma, 8 dicembre 2022 - In un video pubblicato sui social Celine Dion ha annunciato la cancellazione di otto concerti previsti in Europa nel 2023. La causa della cancellazione è legata alla malattia di cui la cantante soffre: la Stiff Person Syndrom, sindrome della persona rigida. Tra gli show annullati c'è quello al Lucca Summer Festival che, dopo i rinvii subiti a causa della pandemia, era stato riprogrammato per il prossimo 15 luglio. Tutti i possessori di biglietto della data al Lucca Summer Festival potranno chiedere il rimborso.

Celine Dion aveva completato le prime 52 date del 'Courage World Tour' in Nord America prima che la pandemia emergesse e ha interrotto il tour nel marzo 2020. Da allora, si è sottoposta a cure e si sta riprendendo da spasmi muscolari gravi e persistenti che le hanno impedito di esibirsi.

Il messaggio di Celine Dion

"Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa - ha detto la cantante - Mi manca vedervi tutti... essere sul palco... esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione".

Che cosa è la sindrome della persona rigida

La sindrome della persona rigida è una malattia legata a un disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare progressiva, inizialmente concentrata sull'addome, e spasmi muscolari spesso molto dolorosi. La prevalenza è di circa un caso su un milione di persone; due terzi dei pazienti sono di sesso femminile. La diagnosi non è immediata, ma si presenta dopo i 40 anni. Non esiste ancora una cura definitiva per questa sindrome; il trattamento più diffuso per combatterla è comunque legato all'utilizzo di farmaci sedativi che distendono i muscoli e allieviano dai dolori che rigidità muscolare comporta. Nei pazienti che presentano questa patologia neurologica vi è la tendenza a sussultare in maniera anomala. La continua contrazione dei muscoli agonisti e antagonisti è causata dall’attività involontaria dei motoneuroni a riposo. La patologia è spesso secondaria e collegata ad altre patologie già presenti.

La sindrome della persona rigida può essere di tre tipi: autoimmune, paraneoplastica e idiopatica. La sindrome della persona rigida autoimmune è spesso legata al diabete di tipo 1. Autoanticorpi vanno a colpire principalmente i neuroni inibitori che hanno origine nel corno anteriore del midollo spinale. Quella paraneoplastica è la meno diffusa ed è associata a pazienti con cancro al seno, ma si può verificare anche in pazienti con cancro al polmone, reni, tiroide colo o con linfoma di Hodgkin.