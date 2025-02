Gubbio-Pontedera 3-0, niente da fare per i granata

Gubbio (Perugia), 10 ottobre 2021 - Ancora una sconfitta in trasferta per il Pontedera. La terza consecutiva in quattro gare, nelle quali la squadra di Maraia ha conquistato appena un punto. Stavolta i granata sono caduti 3-0 a Gubbio dopo essere andati al riposo sullo 0-0. Nel primo quarto d'ora della ripresa la gara si è accesa: il Gubbio ha colpito un legno con Bulevardi, un minuto dopo il Pontedera ha risposto con la traversa di Magnaghi, ma nello stesso giro di lancetta i padroni di casa hanno sbloccato il punteggio con un colpo di testa di Sarao. Poco dopo Matteucci si è preso il secondo giallo lasciando il Pontedera in dieci e lì i granata hanno accusato l'inferiorità numerica capitolando sul diagonale di Sanz Maza e nel finale al tocco ravvicinato di D'Amico.

GUBBIO 3 PONTEDERA 0

GUBBIO (4-3-3) Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Bonini; Sainz Maza (dal 40’ st Lamanna), Cittadino, Bulevardi (dal 25’ st Francofonte); Arena, Sarao (dal 43’ st Spalluto), Mangni (dal 25’ st D’Amico). A disp. Elisei, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Migliorini, Migliorelli, Spalluto. All. Torrente.

PONTEDERA (3-5-2) Sposito; Shiba (dal 17’ st Bakayoko), Matteucci, Pretato; Perretta (dal 35’ st Benedetti), Catanese (dal 29’ st Marianelli), Caponi, Barba, Milani; Mutton (dal 29’ st Benericetti), Magnaghi (dal 35’ st Mattioli). A disp. Angeletti, Nicoli, Parodi, Bardini, Di Meo, D’Antonio, Regoli. All Maraia.

ARBITRO Marotta di Sapri

MARCATORI 9’ st Sarao, 19’ st Sainz Maza, 42’ st D’Amico

NOTE Espulso Matteucci al 12’ st; ammoniti Bulevardi, Matteucci, Shiba, Milani, Sainz Maza; angoli 9-3

s.l.