Delusione Siena, solo un pareggio con la Fermana

Fermo, 9 ottobre 2021 - Il Siena stecca anche a Fermo e deve rinviare il ritorno alla vittoria ancora. La gara nelle Marche l’anno sostanzialmente sempre condotta i bianconeri ma sono stati poco lucidi e frizzanti nei momenti in cui i padroni di casa hanno concesso campo. Un pareggio alla fine che serve molto di più alla squadra di Riolfo, mentre quella di Gilardino deve riflettere su cosa non sta girando per il verso giusto. La gara. Al quarto d’ora la prima palla gol della sfida: cross di Disanto dalla sinistra, palla per Paloschi che da pochi passi è stoppato dalla fortunosa uscita ddi Ginestra. Al 18’ bella trama bianconera che porta al tiro Pezzella. Il piazzato dal regista è deviato in corner. Ma è la Fermana a passare. Tutto nasce da una punizione dalla trequarti, palla di Mordini nel mezzo, sponda di Cognigni per Urbinati che brucia Milesi e da mezzo metro mette dentro. Siena colpito da un episodio nonostante un buon momento. Un buona chiusura area di Milesi (40’) evita guai peggiori. Per impattare serve una giocata dei giocatori di maggiore classe e arriva giusto allo scadere: assist di Varela (pescato da Disanto) per l’inserimento vincente di Paloschi: 1-1.

Nel secondo tempo e Siena che ci prova (2’) con il destro alto di Mora. Rossoni stende un propositivo Disanto, la punizione di Pezzella è però sulla barriera. Ci prova Bianchi (5’) con una girata da angolo, Ginestra blocca. La Robur, come già sette giorni fa, rallenta quando invece dovrebbe spingere. I bianconeri vanno vicini al gol grazie ad un errore di Blondett, che serve inavvertitamente Paloschi (25’) al limite dell’area: il destro di prima intenzione del 99 bianconero è deviato in angolo da Urbinati. Tre minuti dopo altra occasionissima, stavolta per Varela che brucia Urbinati ma calcia addosso a Ginestra. Ci prova anche Pezzella al 32’, Ginestra è attento. Gilardino resta con gli stessi 11 ma i minuti passano. La Fermana soffre poco ma non crea molto. Un sinistro alle stelle di Bugaro è uno dei pochi squilli della ripresa (37’). Guberti e Cardoselli entrano solo nel finale, anche stavolta il Siena fa troppo poco per portarla a casa. La vetta della classifica si fa già piuttosto lontana.

FERMANA (4-3-1-2) Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Graziano, Capece (43’st Rodio), Mordini (19’st Mbaye); Frediani (19’st Bugaro); Cognigni (43’st Corinus), Marchi (33’st Nepi). Panchina: Moschin, Bolsius, Pistolesi, Alagna, Lovaglio, Rovaglia, Pannitteri. Allenatore Riolfo SIENA (3-5-2) Lanni; Milesi, Terzi, Terigi; Mora, Bianchi (43’st Cardoselli), Pezzella (39’st Guberti), Acquadro, Disanto; Varela, Paloschi. Panchina: Marocco, Caccavallo, Karlsson, Montiel, Zaccone, Cardoselli, Marcellusi, Morosi, Peresin, Darini. Allenatore Gilardino Arbitro Zucchetti di Foligno (Cerilli-Spagnolo). Reti: 26’pt Urbinati, 45’pt Paloschi. Ammoniti: Mora, Capece, Rossoni, Milesi, Terigi, Mbaye, Paloschi, Blondett. Recuperi: 1 e 4.