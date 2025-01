Come ottenere la certificazione

La Società Italiana di Medicina Ambientale si batte, sin dalla sua nascita, per far sì che quanto dichiarato in pubblicità e su ogni supporto comunicazionale, packaging compreso, di prodotti, servizi, processi sia il più possibile aderente alla loro reale capacità di ridurre l’esposizione umana e/o animale e/o vegetale agli inquinanti responsabili di impatti negativi sulla salute pubblica e sulla sostenibilità ambientale nel suo complesso. Per promuovere questo sistema virtuoso e anche per tutelare i consumatori, SIMA ha creato un suo Marchio “SIMA VERIFIED” che concede a quelle aziende e ai loro prodotti e servizi che vengano sottoposti a titolo volontario ad una validazione scientifica a cura di un Ente Pubblico terzo. SIMA predispone un Board Scientifico ad hoc, composto da suoi membri del Comitato Scientifico, per valutare ed eventualmente validare la documentazione scientifica fornita a supporto della richiesta. Laddove questa fosse insufficiente o mancante, SIMA suggerisce alle aziende quale strada intraprendere per avviare una nuova procedura di richiesta e fare in modo che la documentazione possa essere prodotta o integrata. Laddove invece il Board Scientifico SIMA evincesse una coerenza scientifica su quanto presentato, il marchio “SIMA VERIFIED” viene rilasciato per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, nella versione ITA e/o ENG a seconda che il prodotto o servizio sia commercializzato in Italia e/o a livello internazionale. Le aziende che ottengono il marchio devono sottostare per il suo utilizzo a regole che la stessa SIMA ha definito. Fonte: www.simaonlus.it