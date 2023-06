Celine Dion malata: spasmi muscolari gravi. "Annullo i concerti, ho il cuore spezzato"

Roma, 3 novembre 2021 - Interprete di successi mondiali, Celine Dion abbandona le scene per gravi problemi di salute. Lo ha annunciato lei stessa sui suoi social commentando: "Ho il cuore spezzato". "Il mio team e io - ha scritto - abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile".

Cancellate le date degli spettacoli dal 5 al 20 novembre 2021 e dal 19 gennaio al 5 febbraio 2022 a Las Vegas per l’inaugurazione del nuovo Resorts World Theatre. L’artista, 53 anni, "ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi - ha scritto il suo staff sui social -. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”. Intanto, dalle informazioni di oggi, il "Courage World Tour" - interrotto nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19 - riprenderà il 9 marzo 2022.

La star canadese - straordinaria interprete di ‘My heart will go on’, colonna sonora del colossal Titanic di James Cameron uscito nel 1997 - ha dato l'annuncio sui social il 19 ottobre. La notizia è rimbalzata in tutto il mondo ora, alla vigilia di quella che doveva essere la prima esibizione. Un parente ha confidato a una rivista: "Non può camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano, è molto debole e ha perso molto peso". Già due anni fa i fan della cantante si erano preoccupati per la sua evidente magrezza. Ma la star aveva risposto: "Faccio danza classica. Faccio molto stretching e mi alleno perché aiuta la mia mente, il corpo e l’anima". E ora la sorella Claudette torna a rassicurare tutti anche dopo le ultime notizie: "Nulla di grave. Quello che le accade è doloroso, dovuto alla pre-menopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione comporta". Quindi ha previsto: "Tornerà sul palcoscenico in poche settimane, al massimo in qualche mese". Celine Dion è sempre stata molto legata alla sua famiglia. In casa erano 14 figli.

La canzone da Oscar

'My heart will go on' è la canzone che il pubblico vuole ascoltare a ogni concerto di Celine Dion, quella che l'artista ha sempre messo in scaletta dal 1998. Un brano famoso in tutto il mondo che fa rivivere la storia d'amore tragica tra Jack e Rose, cuore del colossal. Una ballata trasformata in una pietra miliare della musica. Eppure all’inizio non era prevista nella colonna sonora di 'Titanic', uno dei più grandi successi cinematografici di tutti i tempi. Il regista Cameron, infatti, voleva solo musiche senza parole. Il brano, che ha vinto anche l’Oscar per la miglior canzone originale, all'inizio non aveva per nulla entusiasmato nemmeno quella che ne sarebbe poi diventata l'interprete leggendaria. Fu il marito René Angélil a convincerla. "L’amore può toccarci una sola volta, durare una vita e non smettere finché saremo uno", recita un verso della canzone. E fa pensare alla grande storia d'amore vissuta da Celine Dion.

Il grande amore della sua vita

René Angelil, marito e manager della cantante, è morto nel 2016 a 73 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro alla gola. Erano sposati dal 1994, hanno avuto tre figli. Angelil è stato manager di Celine Dion da quando lei aveva solo 12 anni. Nel 2000 l'artista si era ritirata dalla scene per occuparsi della salute del marito. Tre anni dopo era tornata a esibirsi come ospite fisso al Caesars Palace di Las Vegas. Cinque anni fa la cantante ha perso anche il fratello Daniel, morto a 59 anni sempre di tumore, l'annuncio è stato dato a poche ore dalla scomparsa del marito. “Sento che René mi ha dato così tanto nel corso degli anni e ancora oggi - ha dichiarato in una recente intervista la cinque volte vincitrice del Grammy Awards -. Vedo i miei figli. Li guardo: viviamo con lui. Viviamo ancora con lui. Fa parte della nostra vita ogni giorno, quindi devo dire che mi sento molto, molto forte”. Il primogenito della coppia si chiama René-Charles e ha 21 anni; i gemelli Nelson e Eddy hanno dieci anni. René-Charles ha recentemente debuttato come artista rap sotto lo pseudonimo di Big Tip.

Il 28 settembre la leggendaria interprete ha annunciato su Twitter l’uscita imminente di un documentario sulla sua vita. “Stiamo iniziando la produzione del mio documentario ufficiale - ha scritto la diva -. Mostrerà al mondo una parte di me che non era mai stata mostrata prima”.