Firenze, 14 luglio 2017 - Un grande entusiasmo collettivo per una festa dello sport. Non mancano gli interrogativi per la Fiorentina 2017/2018, che è ancora un cantiere.

Ma la festa di presentazione in piazza a Moena è un grande momento per i tifosi e per la squadra: tutti insieme per iniziare al meglio la stagione. Una serata fresca, e le immagini dei tifosi in giubbotto e felpa stridono con il caldo di Firenze.

C'è comunque una bella atmosfera in piazza a Moena. Si alternano sul palco i giocatori, l'allenatore Pioli, il vicepresidente Salica oltre a Giancarlo Antognoni. Ecco tutti i video.

La cronaca di Roberto Davide Papini:

Parla il tecnico Stefano Pioli:

Le parole di Antognoni:

Pioli nomina Astori capitano:

Le parole del vicepresidente Salica:

Vitor Hugo grida: "Forza viola":

Babacar acclamato dalla folla: