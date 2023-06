Vede il furto in diretta e chiama la polizia. Ladri inseguiti e catturati

Viareggio (Lucca), 8 giugno 2023 - Avevano portato via da un bar un registratore di cassa. Per questo la Polizia di stato a Viareggio ha arrestato due cittadini italiani per il reato di furto aggravato continuato in concorso e porto non giustificato di attrezzi atti ad offendere e allo scasso. Si tratta di un uomo di 36 anni, S.G. pietrasantino, e di un 43enne, G.A. di Prato. Entrambi sono stati arrestati nella prima mattina di oggi, giovedì 8 giugno, da una volante del commissariato di Viareggio appena dopo aver consumato un furto all’interno di un bar a Viareggio.

Alle cinque circa un cittadino aveva infatti chiamato il 112 n.u.e. riferendo che stava assistendo a un furto nel bar “Why Not” di via Aurelia e che uno dei ladri, dopo aver sfondato la vetrata di ingresso per mezzo di un tombino, era uscito salendo a bordo di un’autovettura dove lo attendeva un complice per poi allontanarsi ad alta velocità in direzione della stazione ferroviaria. La volante si è messa alla ricerca dei ladri e ha intercettato l’autovettura in via Mazzini. E così, dopo un breve inseguimento, è riuscita a bloccare i fuggitivi all’altezza della Torre Matilde.

Dalla perquisizione effettuata i poliziotti hanno trovato, all’interno dell’auto, il registratore di cassa che era stato rubato dal bar; inoltre i due son stati trovati in possesso di un coltello, di un taglierino e di una torcia. Condotti in Commissariato i due pregiudicati sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione dell' autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Lucca. Rimane incalzante l’attività del commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio nel contrasto alla criminalità diffusa, attività che ha portato a numerosi arresti negli ultimi tempi. Dal mese di aprile ad oggi infatti la Polizia di stato ha effettuato 13 arresti e denunciato in stato di libertà 34 persone per reati contro il patrimonio. Il Questore tiene a rimarcare l’importanza della collaborazione dei cittadini con tutte le forze di Polizia, collaborazione che spesso si rivela decisiva per la buona riuscita di un intervento.

