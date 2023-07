Vita delle associazioni. Nuovo consiglio per il Viola Club Inizia la stagione delle trasferte

TORRE DEL LAGO

Si è svolta a Torre del Lago la ordinaria Assemblea annuale dei soci del viola club Stella della Versilia. In tale occasione si sono tenute anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio Sindacale. Supervotato lo storico presidente Ivano Boschetti che non nasconde la sua grande soddisfazioni per la partecipazione dei soci a questo importante appuntamento affermando che "la nostra gente ha voluto dimostrare l’affetto e la stima nei miei confronti e di tutti i componenti del Consiglio" . Era presente anche il presidente del Centro Coordinamento ViolaClub Filippo Pucci. Faranno parte del consiglio; Ivano Boschetti, Bianchini Daniele, Ciabatti Flavio, D’Angiolo Katia, Davini Patrizia, Del Greco Andrea, Gemignani Alessandro Giannasi Francesca, Guillaume Andrea, Maltagliiati Emiliano, Marcesini Massimo, Piccinini Riccardo, Pieroni Mattia, Pucci Matteo e Scano Luca e del Collegio Banchieri Laura, Del Chiaro Marco e Marcesini Raffaella. "Ci aspetta tanto lavoro, aggiunge Ivano Boschetti, il primo impegno è la organizzazione della trasferta a Genova per la prima di campionato". Graditissima ospite della serata è stata Giorgia Bellani capitana della Fiorentina Under 15 femminile.