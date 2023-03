Versilia, obiettivo rimandato

Serie C1. Obiettivo rimandato per il Versilia che, complice il 3-3 contro la Poggibonsese, dovrà aspettare il prossimo turno per sapere se giocherà direttamente la finale playoff o se dovrà passare prima dalla semifinale (tutto dipende dal numero di punti di vantaggio sulla 4° in classifica). Per la cronaca le reti portano la firma di Ussi 2 e Agostini. “Speriamo la festa sia solo rimandata” dice Matteo Paperini.

Classifica: Boca Livorno 70; Futsal Torrita 65; Versilia 64; Verag Villaggio 48; Monsummano 47; Ibs Le Crete, Firenze e Alberino 41; La 10 Livorno e San Lorenzo 27; Five to Five 26; Deportivo Chiesanuova e Poggibonsese 25; Midland Global Sport 16; Limite e Capraia 4.

Giovanili. I Piccoli Amici battono Prato (Tosoni 3, Vannucci 2, Bernardini e Rossi) mentre i Giovanissimi vincono 6-2 contro lo Scintilla e si qualificano ai quarti di finale dei playoff (Neri, Barsanti, Selis, Pagni e Parziani).

Serie C2. Il Futsal Viareggio batte 6-4 il Massa C5 ma non centra i playoff. Pucci 2, Gemignani 2, Amadei e Ratti a segno. “Non siamo riusciti nell’impresa - sottolinea Dario Fabbri - ma la nostra resta comunque una stagione molto positiva. Chiudere al 5° posto, al secondo anno, non è affatto male. Siamo molto soddisfatti”. Tennistico 6-3 del Massarosa sul Quattrosquadre. A referto Tonelli 2, Paolicchi, Lazzoni, Benedetti e Roggio. “Siamo contenti di aver ritrovato la vittoria” dice Lorenzo Pancetti. Vince anche l’Atletico Viareggio per 6-5 sul Secur Job. Poker di Scannapieco e singoli di Seck e Zuppardi. “Eravamo sotto 2-0 ma poi siamo rientrati in partita e sotto il segno dell’equilibrio. Alla fine abbiamo meritato un successo di prestigio”.

Classifica: Cus Pisa 65; Tau Futsal 63; Futsal Massa Mad Project 62; San Macario Oltreserchio 61; Futsal Viareggio 40; Secur Job 39; Massa C5 36; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 34; Md United-Margine Coperta 30; Massarosa 28; Atletico Viareggio 27; Montalbano Cecina 26; Scintilla 1945 24; Giovani Granata e Toringhese 7.

Sergio Iacopetti