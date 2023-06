Vela Due weekend di grandi eventi

La Società Velica Viareggina organizza il V Trofeo Seven Stars Memorial Sergio Puosi, questo week end, per le classi Star e Finn. E nel fine settimana dal 9 all’11 giugno sarà al via il 59.esimo Trofeo Internazionale Benetti Historical Event I.s.c.y.r.a. Al Trofeo Seven Stars sono attesi numerosi e titolati regatanti fra i quali il fuoriclasse Enrico Chieffi (vincitore con Manlio Corsi della passata edizione grazie a tre primi di giornata) e l’olimpionico “470” Paolo Nazzaro, sarà anche il banco di prova per molti equipaggi. Il campo di regata viareggino, infatti, è ritenuto ottimale per questa classe e qui da noi c’è una delle più importanti flotte Star al mondo. I più grandi velisti si sono cimentati su questa deriva che è stata progettata nel 1911, e che dal 1923 solca tutti i campi di regata dall’Oceano Pacifico di San Diego, all’Atlantico di Long Island, dai Grandi Laghi degli Stati Uniti e del Canada, ai laghi svizzeri, italiani, austriaci e tedeschi, richiamando ancora oggi nomi di spicco della vela nazionale ed internazionale di alto livello tecnico.