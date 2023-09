Seravezza mai doma resta prima in classifica

SERAVEZZA-

3

SAN DONATO TAVERNELLE

1

SERAVEZZA-: Lagomarsini, Salerno, Granaiola, Putzolu (46’ Benedetti), Brugognone (62’ Sforzi), Ivani, Camarlinghi, Mugelli (80’ Maccabruni), Bedini, Mannucci (46’ Lopez Petruzzi), Coly (80’ Forte). All. Amoroso.

SAN DONATO TAVERNELLE: Manzari, Sichi (46’ Forconi), Giubbolini (75’ Barazzetta), Videtta, Burato (58’ Papalini), Frosali, Neri, Calamai (75’ Diana), Lucatti, Bellini, Belli (48’ Borghi). All. Collacchioni

ARBITRO: Moro di Novi Ligure-assistenti Merlina di Chivasso e Mulassano di Cuneo

RETI: 25’ Lucatti (rigore), 56’ Mugelli, 58’ Brugognone, 92’ Benedetti.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Sichi, Belli, Giubbolini, Coly, Brugognone, Papalini, Diana.

– Bella prova di carattere e di qualità di gioco del Seravezza che si impone in rimonta per 3-1 sul San Donato Tavernelle e resta in vetta a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Eppure la gara non sembra delle più fortunate per i padroni di casa che nei primi minuti hanno mancato in tante circostanze l’ultimo passaggio, sono andati sotto contro un ottimo avversario ed alla fine del primo tempo hanno pure perso due giocatori per infortunio. Per il Seravezza una menzione particolare va a due under come Ivani e Brugognone che sulle rispettive corsie laterali hanno fatto la differenza. Partita bella vivace nonostante il caldo.

Il Seravezza parte meglio, ma al 25’ sono gli ospiti a passare: gran giocata del bomber Lucatti che salta secco Mannucci costringendolo al fallo da rigore che lo stesso attaccante trasforma. Il Seravezza reagisce anche bene sfiora il pari, i due infortuni di Mannucci e Putzolu fanno presagire una giornata storta. Nella ripresa Amoroso si gioca anche la carta Benedetti per un Seravezza a trazione anteriore con quattro giocatori prettamente offensivi in campo. Al 56’ Mugelli da 20 metri trova un velenoso destro a rientrare che tocca terra e supera il portiere per il pareggio. Ai padroni di casa riesce tutto facile, al 58’ Brugognone salta un paio di avversari e dai 25 metri spara una rasoiata che si infila all’incrocio.

La partita da qui in avanti è avvincente, le due squadre vogliono vincere, entrambe sfiorano la rete. Al 74’ Lagomarsini si inventa una prodezza per respingere il destro a botta sicura di Bellini. Si resta in bilico sino al 93’ quando Camarlinghi vede l’inserimento di Benedetti e serve un pallone col contagiri per il compagno di squadra. Il bomber alza la testa e di destro infila in buca d’angolo per il 3-1 finale al termine di una bella partita che ha visto due squadre in salute.

Andrea Bazzichi