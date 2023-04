Seravezza, la salvezza è l’obiettivo Con un occhio al quinto posto

Weekend ricco dalle parti del “Buon Riposo” di Pozzi (lo stadio venerdì sera ha avuto il match del SalaVetitia Seravezza FC in Terza categoria e ieri pomeriggio la semifinale della Viareggio Cup Fiorentina-Sassuolo con tanto di diretta tv su Rai Sport) dove stamani alle 10.30 la formazione Allievi A regionali del Seravezza Pozzi se batte il Lido di Camaiore conquista la categoria Elite e dove oggi pomeriggio alle 15 c’è la partita della prima squadra verdazzurra che nella sestultima di campionato di Serie D ospita l’Orvietana.

Dopo la sosta la squadra di Christian Amoroso si ripresenta in campo vogliosa di continuare la sua lotta per raggiungere quanto prima la quota salvezza tranquilla e provare a rientrare nella lotta playoff. Sabato scorso l’amichevole di lusso con la Fiorentina (persa 5-1 in rimonta al “Franchi”) ha confermato la vena realizzativa di bomber Lorenzo Benedetti che oggi vorrà timbrare il cartellino anche contro quell’Orvietana che all’andata fu battuta 1-0 a domicilio grazie proprio ad un gol del capocannoniere del girone E tosco-umbro-laziale. Oggi Seravezza-Orvietana sarà diretta da Matteo Moncalvo di Collegno. Amoroso ha tutta la rosa a disposizione se si fa eccezione per il lungodegente Fabio Maccabruni e per l’attaccante di riserva cileno Solabarrieta che è in forse. Recuperato, anche se non ancora al top, pure il centrocampista classe 2003 Vietina. La formazione tuttavia non dovrebbe discostarsi dal consueto 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane. L’unico dubbio è tra Sorbo e Mannucci per guidare la difesa composta poi da tutti under (Marco Maccabruni, Cavalli e Ivani) davanti alla saracinesca Lagomarsini. L’Orvietana ha 30 punti ed è in piena zona playout avendo solo 3 punti in più sull’ultimo posto. Il Seravezza invece è a quota 38 nel mezzo al traffico del centro classifica ma anche solo a -5 dal quinto posto.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 29 Sorbo (11 Mannucci), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.