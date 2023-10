Rotellistica Camaiore: presto un impianto tutto suo a Lido di Camaiore

Il comune di Camaiore potrebbe, in tempi relativamente rapidi, dotarsi di una pista dedicata agli sport rotellistici. La notizia è stata comunicata dall’assessore Luca Mecchi gradito ospite alla presentazione delle squadre della Rotellistica Camaiore. In pochissimi anni la Rotellistica ha fatto passi da gigante. Anche quest’anno la prima squadra, allenata da Alberto Orlandi, partecipa al campionato di serie A2; c’è poi un settore giovanile in costante crescita così come la sezione di pattinaggio artistico. Fiore all’occhiello la particolare attenzione rivolta ai bambini speciali con un progetto ormai pluriennale dedicato specificamente a loro. Le difficoltà in un comune dove mancano impianti pubblici idonei sono state recepite dall’amministrazione comunale camaiorese che si sta muovendo in stretta collaborazione con i dirigenti della Rotellistica. Il terreno sarebbe già disponibile e la costruzione, con le moderne tecnologie, non dovrebbe essere particolarmente lunga né onerosa. Sul fronte delle spese ci sarebbe poi la possibilità di accedere ai mutui agevolati del credito sportivo. Pare quindi esserci la volontà anche da parte dell’ente locale di supportare, con un impianto idoneo, le specialità delle rotelle e una società, come la Rotellistica, che le sta diffondendo su tutto il territorio comunale e oltre. Lo stesso assessore ha auspicato che l’aspetto burocratico, quello probabilmente più insidioso per le opere realizzate dagli enti pubblici, possa essere risolto in tempi ragionevoli.

G.A.