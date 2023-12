Pumptrack. Bene la Monkey rancing. Titoli e piazzamenti

Sport: non solo passione per i giovani, ma anche inclusione. E’stato così per la società Monkey Rancing di Camaiore che a Ponte Buggianese dove si è svolto il primo campionato regionale di Pumptrack hanno portato a casa risultati importanti. I ragazzi in gara supportati dal maestro Diego Benassi si sono impegnati con professionalità e passione.La gara è stata un sussegursi di sorprese nel finale. Marlia Nora campionessa Regionale Donne Allieve, Samuele Parducci camione regionale allievi e Diego Benassi campione regionale -open maschile. Per Joele Farnocchia quarto posto assoluto open- maschile. Si chiude con questo risultato un 2023 che ha portanto molte soddisfazioni al Monkey Racing Team che lavora per promuovere eventi e gare di questa disciplina.