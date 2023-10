Prima e Seconda Categoria

Viareggio

Novanta minuti di esami per le nostre squadre, in questa settima giornata di andata l’imperativo categorico rimane quello del vietato fallire visto che la classifica comincia ad assumere una fisionomia sempre più delineata. Big match della domenica è sicuramente il derby in programma sul sintetico di via Emilia tra i padroni di casa del Forte 2015 e il Corsanico, calcio di inizio alle 15.30, gli squali sono in un grande momento, arrivano all’appuntamento sulla scia di quattro vittorie di fila e cercano oggi altri tre punti per provare ad agganciare la vetta distante un solo punto, non al meglio ma dovrebbero essere della partita Giacomo Tedeschi e Alessio Maggi, due pedine insostituibili dell’attacco biancoazzurro. Sereno appare il tecnico Luca Cagnoni: "Ci siamo allenati bene e la affrontiamo senza particolari stress". Situazione diversa invece per il Corsanico che viene da una partenza difficoltosa ed ha bisogno di un risultato positivo anche per trovare maggiore autostima e fiducia, potrebbero pesare purtroppo le defezioni durature di Passaglia e Del Soldato che stentano a recuperare dagli infortuni mostra fiducia il tecnico Stefano Maffei. Treno della continuità da prendere anche per il Capezzano che, dopo la vittoria di domenica, cerca il bis sul campo del Cos Pistoia (out oggi Della Latta oltre ai soliti Dalle Luche Ghilarducci e Sacchelli). Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Torrelaghese di Fabrizio Baldini che nella sfida casalinga contro il San Giuliano, calcio di inizio al Martini alle 15.30, ha bisogno solo dei tre punti per scrollarsi dal fondo della classifica.

In Seconda cerca conferme e punti per rimanere agganciate alle prime il Massarosa che si presenta sul campo dell’Ospedalieri rinfrancato anche dal passaggio del turno di Coppa di mercoledì, pronostico più incerto per le camaioresi con il Lido in trasferta sul campo del Ponteasserchio mentre lo Sporting ha bisogno di un successo scaccia crisi ma contro la Carrarese Giovani che è seconda in classifica ci vorrà da parte di Luisotti &Co. una prova perfetta sotto tutto i punti di vista.

Carlo Andrea Brunini