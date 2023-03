Pietrasanta salvo matematicamente Il Capezzano è quasi spacciato

Terzultima giornata che va in archivio con i primi verdetti: si salva il Pietrasanta che con il suo attuale sesto posto era già al sicuro; quasi al passo di addio il Capezzano che perdendo lo scontro diretto a Pieve Fosciana ha ora 5 punti di distacco dalla penultima a due dalla fine. I blues impattano a reti bianche con la Pontremolese al termine di una gara scialba e con poche occasioni. "Abbiamo già ottenuto un risultato storico, al primo anno e dopo i primi tre mesi in pochi ci avrebbero scommesso. Siamo stati bravi a cambiare pelle, il pareggio con la Pontremolese può starci, le due squadre si sono annullat. Una rete la avevamo anche segnata e ci è stata tolta per un fuorigioco dubbio".

Combattuta invece la gara del Capezzano che nel catino di Pieve Fosciana cede il passo solamente alla fine. Adesso più di un piede e mezzo è già in prima categoria ma il verdetto era nell’aria da tempo, le 46 reti subite (due a partita) sono state un un fardello troppo pesante per sperare di mantenere la categoria. "Fotografia della stagione, gara che avevamo approcciato con tutte le nostre forze e che alla fine è stata decisa solo da un episodio come troppe volte accaduto quest’anno. Dispiace perché l’impegno e la grinta non sono mancate ma oltre alla fortuna che ci ha girato abbiamo commesso troppe leggerezze e ingenuità, il grande impegno alla fine non è bastato, dispiace ma dobbiamo prenderci le nostre colpe", dice il tecnico Riccardo Coli.