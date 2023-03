Oggi la Pumas Domani Camaiore

Si assegnano nel fine settimana a Trissino le coppe Italia maschili di hockey (la femminile, Matera-Valdagno, si gioca, sempre a Trissino, domenica 26 alle 15.30). L’appuntamento, previsto per il 25 e 26 prossimi, è stato anticipato di una settimana per evitare la concomitanza con il ritorno dei quarti di Wse Cup. Due le formazioni locali in corsa per i trofei, la Rotellistica Camaiore per quello di A2 e la Pumas Farmaè Viareggio per quello di B.

Proprio la giovane squadra di Mirko Bertolucci se la vedrà alle 15 di oggi con l’Amatori Vercelli. I viareggini, vinto il girone H, hanno eliminato Prato e Roller Bassano; i piemontesi, superato il gruppo A, si sono sbarazzati di Lodi e Mirandola. A seguire, sempre oggi, ci saranno le semifinali della coppa di A1, Lodi-Grosseto (alle 18) e Trissino-Bassano (21).

Domani, prima della finale di A1, in programma alle 18, si assegnerà, alle 15, il trofeo di A2. A giocarselo Rotellistica Camaiore e Breganze. I versiliesi, superato il gruppo C, hanno eliminato Giovinazzo e Sgs Forte dei Marmi; i veneti, dopo aver vinto il gruppo B, hanno avuto ragione di Scandiano e Thiene.