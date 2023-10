Occhi puntati sul torneo di tennis Open Farmaè. Oggi alle 16 le finali maschili e femminili Finali maschili e femminili del torneo Open Farmaé al Tennis Italia Forte dei Marmi: oggi pomeriggio dalle 16. Giovani azzurri in campo per conquistare il mondo della racchetta. 8 donne e 4 uomini in corsa per il podio.