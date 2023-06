Nuoto Helena Musetti convocata in nazionale Parteciperà ai campionati europei Junior

Ci sarà pure la giovane e promettente atleta massarosese Helena Musetti ai Campionati Europei Junior di nuoto, in programma a Belgrado dal 4 al 9 luglio al centro sportivo Milan Gale Muškatirović. La nuotatrice, classe 2006, è in forza alla Tirrenica Nuoto. Un anno dopo il grande exploit del luglio scorso, dunque, Musetti torna in vasca agli Europei Junior, che a luglio del 2022 l’hanno vista conquistare ben tre medaglie d’oro (nei 200 misti, 200 dorso e 200 stile libero), una medaglia d’argento (50 delfino) e il bronzo nella staffetta.

Musetti è da tempo nel mirino di Marco Menchinelli, responsabile tecnico delle nazionali giovanili, che quest’anno per gli Europei Junior ha selezionato 42 giovani atleti: 21 nuotatori e 21 nuotatrici. Oltre alla massarosese Musetti, si attendono con trepidazione le prestazioni di Giulia Vetrano e Sara Curtis nello stile libero e nei misti. "A Musetti mandiamo l’in bocca al lupo da parte dell’amministrazione comunale", il messaggio d’incoraggiamento del vicesindaco di Massarosa Damasco Rosi.

RedViar