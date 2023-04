Manca ancora un turno alla fine Il Camaiore non ha più obiettivi

Con la salvezza tranquilla matematicamente raggiunta ma anche con l’impossibilità ormai di salire a bordo del treno playoff, il Camaiore vivrà una settimana post-pasquale in totale serenità preparando l’ultima partita della sua stagione che si concluderà domenica prossima tra le mura amiche del Comunale contro il non ancora aritmeticamente salvo Montespertoli, contro cui all’andata fu 2-2.

I bluamaranto, reduci dallo 0-0 ottenuto sabato a Massa, possono dunque già tirare un bilancio su un’annata che sarebbe potuta essere migliore dato che la squadra aveva tutto per stare dentro ai playoff. Ma qualcosa non ha funzionato, mancando quella continuità (mai due vittorie di fila in stagione) che solo in questo finale è stata trovata: il Camaiore infatti viene da 6 risultati utili consecutivi (3 vittorie casalinghe tutte senza prender gol e alternate a 3 pareggi esterni) e non perde dal 26 febbraio contro il poi campione Cenaia. Cosa ha funzionato è la fase difensiva con pochi gol presi, specialmente nel girone di ritorno (dove la porta è stata tenuta inviolata 7 volte su 14). Il Camaiore ha la quinta miglior difesa del torneo mentre in attacco è stata evidente la “Geraci dipendenza” (su 39 reti, di cui 4 sono state autoreti degli avversari, ben 14 sono state sue).

Adesso si lavora già al futuro. Bisognerà capire se si andrà avanti con il tecnico Luca Polzella o se ci sarà una separazione. Sul fronte giocatori la base da cui ripartire c’è eccome e per migliorare questa rosa non è che ci vorranno poi tanti ritocchi, ma mirati sì e di spessore fisico e carismatico oltre che di rafforzamento numerico della rosa (a volte la coperta corta in questo campionato è stata un problema anche per cambiare le partite in corso d’opera). Sicuramente non sarà facile trattenere il bomber, attualmente stirato, Silvestro Geraci sul quale ci saranno molti corteggiatori dopo i suoi 14 gol in campionato (12 su azione e 2 su rigore).