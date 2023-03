L’Hotel Virginia conquista l’ultimo posto playoff Ecco il quadro degli scontri diretti dei quarti di finale

Sconvolts Tonfano, TorciglianoSocoedi, Hotel Virginia e Punto DieselGelateria Arcobaleno nel girone A; G.O.77Gsi Passi, BellarivieraRistorante La Casina, Arena Metato e Unione Quiesa Orange, nel girone B. Sono queste le 8 squadre qualificate ai quarti di finale del campionato Uisp (partite di andata e ritorno, così come le semifinali); squadre che si giocheranno il titolo ancora detenuto dallo Sconvolts Tonfano.

Girone A. L’Hotel Virginia si qualifica grazie al pokerissimo di Menchini, il Punto DieselGelateria Arcobaleno 4-3. Per gli sconfitti a segno Prosperi 2 e Mugnaini. Il pensiero così corre già alla fase a eliminazione diretta. “Sappiamo di non essere i favoriti, data l’età troppo avanzata della maggior parte di noi, ma speriamo nella fortuna” dice Stefano Valenzi. “Proveremo a dare tutto” assicura invece Marco Iori del Punto DieselGelateria Arcobaleno vice campione in carica. Al Real Nocchi non è bastato quindi vincere 2-0 nel derby contro il TorciglianoSocoedi. Vani i centri di Palmerini e Perndoj. “Dispiace essere eliminati in questo modo - sottolinea Francesco Raffaelli -. Il nostro resta comunque un buon campionato”. Per il TorciglianoSocoedi sconfitta indolore e pensiero rivolto agli spareggi. Il Terrinca liquida 5-2 l’Mb Team con Bartolucci, Battelli, Maroof, Bonacchelli e Genovesi; per gli sconfitti Bramanti e Luchetti.

Girone B. Il G.O.77Gsi Passi supera 3-2 la Croce Verde con i Sardelli, Puntoni e Faccini. “Daremo il massimo come sempre,

senza pensieri e pressioni” assicura Manuel Puntoni. Il BellarivieraRistorante La Casina piega 4-2 l’MsaSt Piano di Conca cui non bastano Cortopassi e Senesi. Decidono Bondi, Puccini, Lori e Cantalupi. Chericoni e Contussi firmano il 2-1 Arena Metato sul CtzImballaggi Francè, cui non basta Pinter. “Giocheremo i playoff per vincere - assicura Gianluca Franchi dell’Arena Metato -, anche se non sarà facile”. Caduta indolore 0-2 dall’Unione Quiesa Orange contro il Lube Cucine Viareggio. Decidono Gori e Vizzoni. “Andiamo ai playoff da sfavoriti - commenta Federico Zompa -, ma ce la metteremo tutta”. Infine il Tdl Soccer supera 4-2 l’Fc Pachino. Decidono Lencioni 2, Montedoro e Stella.

Playoff: Unione Quiesa Orange-Sconvolts Tonfano (253); Arena Metato (nella foto)-Socoedi (273); Punto DieselArcobaleno-G.O.77Gsi Passi (273); Hotel Virginia BellarivieraRistorante La Casina (273).

Sergio Iacopetti