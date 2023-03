La Pumas aggancia la Sgs Forte Rotellistica avanti a piccoli passi

Vince la Pumas Farmaè Viareggio, pareggia la Rotellistica Camaiore e perde l’Sgs Servizi Forte dei Marmi nella prima giornata di ritorno del girone B di serie A2. Nessun problema per la formazione di Mirko Bertolucci (anche in rete) contro il Salerno: vittoria per 10-1 e partita già chiusa nel primo tempo (5-0). Oltre a quella di Bertolucci, reti di Carrieri (3), Elia Cardella (2), Michele Pesavento, Cardelli, Marchetti e Pezzini. Combattuto 1-1 per la Rotellistica Camaiore contro il Sarzana di Paolo De Rinaldis. Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Benedetti e pareggio degli ospiti nella ripresa, con rigore non sfruttato dal Camaiore nei secondi finali. Fra Castiglione e Sgs Servizi Forte (5-4) è il capocannoniere della A2 Buralli a fare la differenza. Rossoblu, in rete con Poletti 2, Ballestero e Bicicchi, due volte in vantaggio e superati nel finale. Altri risultati: Follonica-Grosseto 4-3, Matera-Giovinazzo 2-4.

Classifica: Giovinazzo 26; Castiglione 25; Sgs Forte e Pumas 18; Camaiore 13; Sarzana 11; Salerno 7; Matera e Grosseto 6; Follonica 2.

Serie B girone E (8a): Prato-Pumas 6-1, rinviate Camaiore-Cgc e Castiglione-Grosseto. Classifica: Prato 18; Castiglione 15; Cgc 9; Camaiore e Pumas 8; Grosseto 4; Forte 1. Campionato femminile (5a): Matera-Scandiano 7-3, Valdagno-Forte 5-0. Classifica: Matera 9; Scandiano e Valdagno 6; Forte 3; Modena 0. Nel prossimo fine settimana campionati fermi per le finali di coppa Italia con la Rotellistica Camaiore finalista in quella di A2 e la Pumas Farmaè in quella di B.

G.A.