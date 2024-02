La 37^ edizione della Dakar. R Team Ralliart brilla nel deserto

VERSILIA

Ottimi risultati per Renato Rickler e la sua scuderia R Team Ralliart Off Road Italy alla 37esima Dakar in Arabia Saudita. La squadra agonistica che ha sede a Massarosa ha piazzato l’intero schieramento sul traguardo finale: cinque veicoli nella speciale Classic, due nella Dakar “moderna” e due camion in gara. Una delle migliori performance mai registrate per dei team privati, come è stato il settimo assoluto con la coppia Leva – Giugni, e il 24° nella Dakar moderna con lo spettacolare risultato dell’equipaggio Schiumarini– Succi, tra i migliori con il buggy Century. Un particolare merito per l’impegno profuso nel grande sforzo di attraversare due volte il grande deserto arabico, è andato all’equipaggio 727 formato da Giulio Bertolli e Renato Rickler. "Esperienza positiva, se consideriamo che alla partenza della gara c’erano 500 partecipanti – osserva Rickler –. E grazie all’amico Giulio Bertolli che ha pilotato brillantemente per tutta la gara, dall’alto dei suoi magnifici 82 anni".

Walter Strata