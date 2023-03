Il Viareggio si illude, poi la beffa nel finale

CASTAGNARA – Succede di tutto sul sintetico del “Raffi“ nello scontro diretto al vertice dove il Viareggio si mangia le mani perché la partita gli si era messa benissimo per chiudere il campionato... che invece resta aperto. Il primo tempo, da 0-0, è di studio e si segnala solo il fortuito infortunio al guardalinee di parte ospite Cardella (sostituito da Bertolani). Nel Romagnano la chiave tattica è sul centro-destra con Sbarra che parte mezzala ma poi va a sporcare la regia di Marinai saltando addosso a chiunque in pressing alla “Anguissa“ mentre Cargioli da ala si abbassa a coprire il buco lasciato da Sbarra col modulo che diventa un 4-3-1-2 a specchio col Viareggio, dove invece il guastatore fra le linee sulla trequarti lo fa l’attaccante Luca Martinelli.

Il Viareggio nella ripresa passa in vantaggio su discusso rigore trasformato da Stefano Marinai e un attimo dopo si ritrova in vantaggio non solo di un gol ma anche di un uomo (rosso diretto a Simone Ceragioli per fallo su Tony Palazzolo). In 11 contro 10 ecco il raddoppio a firma Palazzolo di testa su traversone di Cosimo Belluomini. Il Romagnano però pur in inferiorità numerica immediatamente dopo aver preso il 2-0 la riapre subito con il subentrato Crovi. E alla fine la riprende trovando il 2-2 con ’Beppe’ Bertuccelli su rigore parso tanto da compensazione dopo che in precedenza agli apuani ne era stato negato uno solare per fallo di Monopoli su Doretti.

Il punto finale fa comunque più comodo al Viareggio che resta 2 punti avanti in classifica e con una partita in più avendo già riposato. Il Romagnano riposerà domenica prossima nel turno in cui il Viareggio posticiperà, ancora non si sa a quando, il duro match casalingo con la Folgor Marlia a causa del raduno della Nazionale di beach soccer che in settimana coinvolgerà ben 4 giocatori delle zebre (Carpita, Bertacca, Fazzini e Marinai).