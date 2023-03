Il Viareggio sbaglia il colpo del ko "Però è un punto guadagnato"

Un altro mattoncino verso il titolo. Il pareggio a Romagnano consente al Viareggio, che ha anche disputato una gara in meno, di essere con due punti di vantaggio, padrone del proprio destino. Resta l’amarezza per la rimonta inaspettata pur con l’uomo in più. "Sono soddisfatto di come è stata interpretata la gara per tutti i novanta minuti, anche in superiorità numerica. Non dimentichiamoci – ricor5da il tecnico Stefano santini – la forza dell’avversario che ha speso tanto per costruire una squadra attrezzata, Non sono due punti persi ma un buon risultato che ci consente ancora di rimanere davanti da soli e con un margine che può aumentare vista la gara in meno".

Ottimo risultato anche per la forza dell’avversario quello colto dal Forte 2015 che ha piegato l’Atletico Lucca e si è avvicinato non poco alla salvezza. Ora il margine sulla zona playout è di sei punti a cinque domeniche dal termine. "Soddisfatto dell’approccio e della prestazione, ce la siamo cercata questa vittoria con personalità e autorità", così il tecnico Cagnoni.

Continua l’ottimo momento anche del Corsanico che vince lo scontro diretto con il Migliarino, portandosi a meno due proprio dai pisani. Attacco orange ora in pieno spolvero con Simonini e Correia che nelle ultime settimane stanno marcando continuamente il cartellino. "Molto bene, stiamo crescendo gara dopo gara, ora siamo più consapevoli dei nostri mezzi, un bel passo avanti nella corsa verso il piazzamento playout". Aumenta anche la striscia positiva della Torrelaghese che con il Serricciolo non riesce a vincere ma porta a quattro i risultati utili di fila, da quando Fabrizio Baldini è al timone i gialloviola non hanno mai perso. "Gara con poche occasioni e sia noi che loro siamo stati un po frenati dalla paura di perdere e dall’importanza della posta in palio, punto nel complesso giusto e positivo".

Seconda categoria. A sorpresa arriva un pareggio per il Lido che contro il Don Bosco penultimo e dalla difesa peggiore del torneo non riesce a dare la zampata decisiva per raggiungere definitivamente la tranquillità. La zona calda è sempre a una distanza rassicurante di due gare ma si poteva ovviamente sfruttare meglio questa occasione.

Cab