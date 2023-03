Il Viareggio posticipa la gara di domenica

Il Viareggio, reduce dal 2-2 a Romagnano, nel prossimo turno (quello in cui per altro osserva il riposo proprio il Romagnano) tornerà in campo non di domenica poiché ha 4 suoi giocatori convocati nel raduno della Nazionale di beach soccer (Carpita, Bertacca, Fazzini e Marinai) bensì mercoledì, 29 marzo, alle ore 17 al Marco Polo Sports Center contro la terza della classe Folgor Marlia. E poi nel successivo turno casalingo è probabile l’anticipo al sabato pre-pasquale per Calci-Viareggio, l’8 aprile.