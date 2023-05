Il Seravezza Pozzi conquista il Memorial Murri

VIAREGGIO

Va al Seravezza Pozzi la prima edizione del Memorial Giuliano Murri, riservato alla categoria Juniores. Decisivo il 2-1 in finale ad un Viareggio tonico, ma decisamente sciupone. Al Marco Polo Sports Center è andata in scena una partita godibile ed in cui non si sono viste le due categorie di differenza (nel campionato Nazionale il Seravezza Pozzi, in quello Provinciale il Viareggio) fra le squadre; partita subito a ritmi alti e sbloccata, dopo pochi minuti, dall’inesorabile bomber seravezzino Remedi. Il Viareggio crea, molto, ma spreca, altrettanto, così giusto un rigore, decretato per fallo su Bertani e siglato da Danesi, vale al parità.

La ripresa è quasi la fotocopia della prima frazione: Viareggio avanti e Seravezza Pozzi di rimessa, ma con il passare dei minuti la veemenza bianconera scema e, di contro, emerge la migliore qualità tecnica del Seravezza Pozzi che, quasi in chiusura e sempre con l’immarcabile Remedi, trova l’acuto del 2-1 che vale la coppa.

"Chiudiamo con questo trofeo una stagione buonissima con i playoff in campionato – sottolinea Davide Pisani del Seravezza Pozzi –. Eravamo contati negli uomini, tanto è vero che la squadra era infarcita di ragazzi del 2007, e nel fiato, ma abbiamo ragazzi di qualità, prospetti validi per la prima squadra. Bravi ragazzi, bravo il mister e onore al Viareggio".

Valerio Fommei si prende i complimenti, con qualche recriminazioni. "Abbiamo giocato una grande partita, ma sprecato veramente troppo. Peccato perché non meritavamo la sconfitta, ma se non concretizzi quanto crei alla fine paghi dazio. Comunque i ragazzi hanno chiuso questa lunga stagione con tanto impegno. Vogliamo crescere ancora. Le basi ci sono".

Sergio Iacopetti