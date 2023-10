Il personaggio del giorno. Lo psicologo che fa vincere

Più concentrazione e gestione dello stress grazie allo psicologo che supporta le ’stelle’ del tiro a segno. "Gli atleti del Tiro a Segno Nazionale di Pietrasanta tornano dai campionati italiani tenutisi a Milano con molte medaglie, conquistate in diverse specialità. La prova tangibile della forza della psicologia anche nello sport". Esordisce così il dottor Daniele Olivi, psicologo che collabora attivamente con la realtà del Tiro a Segno. "Ho iniziato questa collaborazione circa un anno fa – racconta – poco prima della partecipazione degli stessi atleti ai Campionati Italiani svoltisi nel 2022 a Bologna. Già allora si erano visti i primi risultati, quest’anno si può dire che non si poteva sperare di meglio".

Il progetto psicologico verte sulla gestione dell’ansia e dello stress che possono manifestarsi in previsione di allenamenti e competizioni.

"Il presidente ed allenatore del Tiro a Segno, Giuseppe Balloni – prosegue lo psicologo Olivi – ha voluto fortemente un progetto di sostegno psicologico che aiutasse gli atleti a gestire gli stati d’agitazione dovuti alle competizioni, approvato da tutto il consiglio. Visti i primi buoni risultati ottenuti l’anno passato abbiamo deciso di continuare questa collaborazione: gli iscritti al poligono possono rivolgersi a me durante gli allenamenti portando le loro difficoltà in ottica mentale, collegate alla disciplina che praticano. Non dimentichiamoci che sono attività sportive con una forte componente cognitiva ed emotiva. Il progetto funziona, le medaglie e gli ottimi risultati ci fanno da testimoni. E siamo pertanto tutti estremamente soddisfatti"