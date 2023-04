Il pareggio pesa al Seravezza Putzolu si gode la doppietta: "Peccato solo per i punti gettati"

Mentre il Seravezza Pozzi ancora ripensa al modo in cui si è fatto scappare la vittoria contro l’Orvietana dopo esser stato sotto 1-0, poi avanti 2-1 e 3-2 (è finita pari 3-3), in casa verdazzurra ci si gode la doppietta del centrocampista Tommaso Putzolu che sale a quota 4 reti in questo campionato, tutte fatte con Christian Amoroso in panchina.

"Sono contento per i miei due gol però era una partita che dovevamo portare a casa noi per come si era messa – commennta il classe ’99 ex Caronnese e giovanili dell’Inter – i due rigori contro hanno inciso ma dobbiamo anche fare un po’ di sana autocritica. Nel finale poi eravamo molto stanchi perché è stata una gara dispendiosa e in più avevamo diversi nostri giocatori debilitati dalla febbre (la stessa che aveva reso indisponibile il portiere Lagomarsini, ndr). Un punto comunque muove ancora un po’ la classifica. Mancano ancora cinque partite e tutto è possibile in ottica playoff".

La cataloga invece come "giornata storta" l’allenatore Amoroso che il 3-3 con l’Orvietana lo inquadra e descrive così: "Fino a che abbiamo tenuto botta a livello fisico e atletico abbiamo fatto una buona partita facendo girare la palla velocemente. Poi nell’ultimo quarto d’ora siamo proprio scoppiati e crollati, purtroppo, subendo le iniziative della squadra avversaria che era venuta qui per fare punti salvezza. Nell’arco dei 90 minuti abbiamo creato veramente tanto e capitalizzato poco rispetto a quello che abbiamo creato. Dei 3 gol presi poi... bisognerebbe riparlarne: tutti evitabili. Dell’arbitro non parlo. Usciamo dal campo rammaricati. I 3 punti sarebbero stati importanti per la classfica. Ora recuperiamo energie".