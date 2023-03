I lanciatori azzurri under 23 si allenano al Falcone e Borsellino

Gli onori di casa li ha fatti Nicola Vizzoni, martellista pietrasantino argento a Sydney 2000 e Barcellona 2010 e, oggi, responsabile nazionale del settore lanci, presentando all’assessore allo sport del comune di Pietrasanta Andrea Cosci, uno a uno, gli atleti e le atlete del team azzurro under 23 che, fino a domani, prepareranno al “Falcone e Borsellino” i prossimi Europei di categoria in programma a luglio a Espoo, in Finlandia. Con loro, un capitano... da record: Daisy Osakue, oro nel lancio del disco alle Universiadi 2019 e detentrice del primato nazionale della specialità che invece, sulla pedana di Marina di Pietrasanta, preparerà gli Assoluti di agosto. “E’ un onore e un orgoglio accogliervi qui – il saluto dell’assessore Cosci – siete lo spot migliore per avvicinare i giovani allo sport. Avere l’opportunità di ospitare atleti del vostro calibro era uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale, con il contributo fondamentale dell’Atletica Pietrasanta Versilia, di Nicola Vizzoni e del nostro ingegnere Filippo Bianchi, voleva raggiungere e per cui ha fatto il grandissimo sforzo di rigenerare questo impianto, rendendolo adeguato anche alle necessità di livello intenazionale”.

Dopo il team azzurro, nelle prime tre settimane di aprile l’anello blu di Marina di Pietrasanta accoglierà altri 200 atleti provenienti da Svizzera, Austria e Germania che, con le loro società, hanno già prenotato soggiorno e allenamenti in Versilia per preparare i loro prossimi impegni sportivi.