Hockey su pista: la Nazionale

Sembrano ormai scomparse le due manifestazioni che, da anni, si svolgevano ad anni alterni nella settimana di Pasqua: la coppa delle Nazioni di Montreux, il più antico torneo del mondo, e la coppa latina under 23, che si svolgevano ad anni alterni. Da quest’anno, nella settimana di Pasqua prenderà il via, dal 3 all’8 aprile in Portogallo, il campionato europeo under 23 in vista del quale il commissario tecnico Alessandro Bertolucci ha previsto, dal 26 al 28 febbraio, un raduno nel centro federale di Recoaro Terme per 14 atleti nati negli anni dal 2001 al 2003. Fra loro vari giocatori di formazione locale o militanti in squadre locali come gli esterni Morgan Antonioni (Lodi), Elia Petrocchi (Vercelli), Andrea Borgo e Luca Lombardi (Forte dei Marmi) e il portiere Niccolò Salines (Correggio).

Gli altri convocati sono i portieri Filippo Fongaro (Monza) e Tommaso Bernardelli (Sandrigo) e gli esterni Marco Ardit, Matteo Galimberti e Gabriele Gavioli (Monza), Francesco Banini e Oscar Bonarelli (Follonica), Serse Cabella (Grosseto), Pietro Lazzarotto (Sandrigo).