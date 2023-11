Hockey su pista

Dopo la Lega nazionale roller hockey è nata anche, nei giorni scorsi, la Ligahp (Lega italiana giocatori allenatori hockey e pattinaggio) che annovera fra i fondatori personaggi di primissimo piano del rotellismo nazionale. Presidente è stato nominato Nino Caricato, giocatore (anche nello Sporting Viareggio) e allenatore, stretto collaboratore in azzurro di Massimo Mariotti.

Anche l’ex tecnico di Cgc e della nazionale è fra i fondatori come il viareggino Alessandro Cupisti (nella foto), il fortemarmino Roberto Crudeli e poi Domenico Illuzzi, Pierluigi Aguzzoli e Davide Santeramo. La neonata associazione, data per vicina alla nuova Lega hockey presieduta da Enrico Mariotti, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e indipendente da società sportive, leghe e federazioni. Fra gli obiettivi il supporto, la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni degli associati, lo sviluppo di rapporti con enti che perseguono finalità analoghe e l’organizzazione di attività di base per giovani nelle specialità hockey e pattinaggio.

La Ligahp si propone anche di promuovere iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dell’hockey e pattinaggio, nonché di iniziative utili all’inserimento dei giocatori-pattinatori a fine carriera nel mondo del lavoro, anche sportivo, con particolare riferimento alle attività di promozione e sviluppo della cultura sportiva e dei modelli di insegnamento dei valori dello sport ai giovani. Il consiglio Direttivo ha deliberato che la quota associativa per il primo anno (scadenza il 3062024), sia per gli atleti che per gli allenatori sia gratuita.

