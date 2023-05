Ginnastica ritmica a squadre La Motto è campione d’Italia

Ancora un titolo nazionale per la Raffaello Motto: lo scorso week-end, a Sarnano (Macerata), la società viareggina si è laureata campione d’Italia a squadre di ginnastica ritmica nella categoria Allieve Gold 2. La formazione composta da Camilla Musacci, Melissa Musacci e Emily Puccinelli, dopo aver chiuso al primo posto la gara di qualificazione, si è ripetuta in finale totalizzando 69,200 punti (23,950 collettivo, 21,550 trio, 23,700 individuale), precedendo Pgs Auxilium e Armonia d’Abruzzo: un trio ormai collaudato, che lo scorso anno aveva trionfato tra le Allieve 3. Questo titolo giunge ad appena due settimane dal secondo posto in A1.

“È sempre gratificante riuscire a conquistare gare e medaglie nelle diverse categorie – afferma la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri –. In quelle giovanili però l’obiettivo primario non è tanto la vittoria quanto la cura profonda della preparazione. Talvolta i due aspetti coincidono, ma a livello etico ed educativo sono profondamente diversi. Il nostro impegno è capillare e trasversale, finalizzato a valorizzare le qualità delle ginnaste in ogni fase del loro percorso. Confermarsi per il secondo anno consecutivo è una dimostrazione di grande carattere. I risultati di Camilla, Melissa e Emily, come quelli di tante altre giovani, sono la prova che il gruppo progredisce e crede fortemente in ciò che fa”.