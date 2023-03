Forte, gara da dentro o fuori In palio l’accesso alla final eight

Si gioca stasera la quarta giornata dei gironi eliminatori di Champions League e per il Gds Impianti Forte dei Marmi la gara interna contro il Valongo, in programma al Palaforte con inizio alle 20,45 si preannuncia come fondamentale per sperare nell’accesso alla final eight di maggio. La classifica del gruppo C vede infatti versiliesi e portoghesi appaiati al secondo posto con 4 punti, dietro al Barcellona (9) e davanti al Lodi (0) che si sfidano in contemporanea sulla pista lombarda. Per la squadra di Roger Molina, dopo il prezioso pareggio strappato 15 giorni fa nell’andata, c’è l’occasione per fare bottino pieno e, anche se non deve essere sottovalutata la trasferta di Lodi del prossimo 23 marzo, fare un passo molto importante verso la qualificazione. La partita di andata aveva fatto vedere un Gds Forte in ottime condizioni, in grado di mettere in grossa difficoltà la veloce compagine lusitana che si è più volte trovata a dover inseguire nel punteggio e che ha trovato nei giovani (classe 2000) Oliveira e Navarro gli elementi che hanno sempre saputo riportare in equilibrio la sfida.

Dalla parte dei rossoblu c’è invece un tasso di esperienza internazionale che poche squadre possono vantare e campioni come Gil, Gual, Torner, Ambrosio che possono davvero fare la differenza se al meglio delle condizioni fisiche, specie di fronte al pubblico amico. Anche se Gnata e soci hanno sempre fornito prove positive nelle sfide europee, le sconfitte con Follonica e Vercelli in campionato non sono state certamente il modo ideale per avvicinarsi a una sfida così difficile. All’indomani di quella casalinga con i piemontesi, la società ha smentito ufficialmente le voci di modifiche nello staff e confermato piena fiducia all’allenatore Molina, al direttore generale Agostini e al direttore sportivo De Gerone in questo delicato momento.

Programma della quarta giornata di Champions League. Girone A: Liceo-Calafell, Benfica-Oliveirense. B: Trissino-Noia, Sarzana-Porto. C: Gds Forte-Valongo, Lodi-Barcellona. D: St. Omer-Barcelos, Reus-Sporting.

G.A.