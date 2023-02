Finisce senza un vincitore il derby fra Pumas e Rotellistica in un concentrato di emozioni

Nella quinta giornata di serie A2 finisce in parità (3-3) il derby fra Rotellistica Camaiore e Pumas Farmaè Viareggio, mentre l’Sgs Servizi Forte dei Marmi, alla terza vittoria consecutiva, batte (8-1) e scavalca il Salerno.

Partita molto combattuta al Pardini Sporting Center. Pumas in vantaggio al 2’ grazie a Marchetti e pareggio di Maremmani al 5’ in superiorità numerica. Dopo un tiro diretto non trasformato da Carrieri, Camaiore al riposo in vantaggio grazie alla rete di Pardini su rigore al 23’. Nella ripresa Carrieri (9’) e Michele Pesavento (13’) firmano il sorpasso della Pumas che viene raggiunta da Niccolò Mattugini al 21’. Al 23’ viene espulso Maremmani, ma né il tiro diretto né la superiorità dei viareggini modificano il risultato.

Non si ferma più l’Sgs Servizi che al Palaforte travolge il Salerno per 8-1, indirizzando la partita fin dalla prima frazione, chiusa sul 4-1. Per i rossoblu di Massimo Mori in rete Lombardi e Poletti (2), Giovannelli, Chereches, Bicicchi e Cacciaguerra. Altri risultati: Castiglione-Matera 6-2, Sarzana-Grosseto 8-6. Giovinazzo-Follonica è stata rinviata.

Classifica: Castiglione 12; Giovinazzo e Pumas 10; Sgs Forte 9; Salerno e Sarzana 6; Camaiore 5; Grosseto 4; Matera 3; Follonica 1. Da recuperare Sarzana-Camaiore. Serie B girone E, risultati della 4a giornata: Camaiore-Forte 10-6, Castiglione-Prato 3-2, Cgc-Pumas 4-5; riposava Grosseto. Classifica: Castiglione, Cgc e Prato 6; Camaiore 5; Pumas 4; Grosseto 1; Forte 0.

G.A.