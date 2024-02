Eccellenza. Camaiore continua a vincere. Borgia segna il gol partita

camaiore

1

montecatini

0

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, D’Alessandro, Zambarda, Crecchi; Adami (7’ st M.Ricci), Anzilotti, Amico; Da Pozzo; Kthella (44’ st Imbrenda), Geraci (41’ st Arnaldi). (A disp.: Azioni, Verona, Pezzini, Natali, Velani, Biagini). All. Cristiani.

MONTECATINI (4-2-3-1): Gega; Fanti (41’ st Natali), Fedi, Del Carlo, Lucchesi; Rinaldi, Volpi; Ba, Pratesi (30’ st Liberto), Bacci; Bibaj (35’ st Rosati). (A disp.: Bejzaku, Coselli, Torracchi, Gamberucci, Lici, Giulianelli). All. Tocchini.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Rete: 10’ st Borgia.

Note: ammoniti Zambarda (C), Kthella (C), l’allenatore in seconda Minichilli (C), Da Pozzo (C) e Rinaldi (M); angoli 5-1 per il Camaiore; recupero 0’ pt e 5’ st.

CAMAIORE – Non si ferma il Camaiore che continua a volare a livello di risultati: ora fanno 13 punti nelle ultime 5 partite (tutte senza prender gol) e soprattutto ben 31 punti nelle 15 gare della gestione Pietro Cristiani. Adesso i bluamaranto sono terzi in classifica, a -1 dalla seconda Cuoiopelli (che con 3 sconfitte di fila è precipitata a -8 dalla vetta del Tuttocuoio quando siamo a 7 giornate dal termine della regular season). Il Camaiore in Eccellenza è la squadra in assoluto più in forma del momento.

La partita con il Montecatini di ieri tuttavia non è stata delle migliori, complice il solito terreno brutto di un Comunale troppo in sofferenza e che così penalizza la qualità della manovra che gli interpreti di casa saprebbero esprimere giocando palla a terra. Nel primo tempo i camaioresi creano soltanto l’occasione da corner di testa in mischia su cui Gega compie un prodigio d’istinto. Poi piace di più la formazione ospite che mette in difficoltà l’undici di Cristiani con gli attaccanti esterni Ba e Bacci tant’è che il tecnico bluamaranto corre ai ripari con qualche accorgimento tattico. Nei termali invece non è in gran giornata Gersi Bibaj. Nella ripresa il match si sblocca quando il difensore biancoceleste Del Carlo si avventura in una giocata da bollino rosso nella sua area facendosi scippar palla dal caparbio Borgia che segna il gol-partita, con esultanza di rivalsa personale verso la tifoseria ospite. Il Camaiore prende le misure al nemico, soprattutto coi terzini Borgia a destra e super Crecchi a sinistra. E non rischia più nulla vincendo ancora con clean-sheet.

Simone Ferro