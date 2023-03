Versilia, una cronometro per juniores in anteprima ai professionisti

Il percorso della gara a cronometro juniores

Lido di Camaiore,4 marzo 2023 - Una sfida attesa appena 24 ore dopo il giorno dell’inizio della stagione previsto a Cerbaia di Lamporecchio domani domenica 5 marzo nel Gp Giuliano Baronti. La sfida vedrà tutti i più forti cronomen italiani della categoria juniores impegnati lunedì mattina 6 marzo a Lido di Camaiore nel Trofeo Angelo Impianti che si svolgerà sullo stesso percorso lungo il quale due ore dopo si sfideranno i professionisti nella Corsa dei Due Mari.

Tutto questo grazie alla sinergia di intenti fra RCS organizzatrice della Tirreno-Adriatico, il Comune di Camaiore ed il Pedale Lucchese Poli, società che si è assunta l’onere e l’onore di organizzare la competizione. Il percorso tutto sul lungomare, fino a Marina di Pietrasanta e ritorno in Via Pistelli a Lido di Camaiore. Ci sarà quale osservatore interessato, il c.t. azzurro Marco Velo che si occupa della specialità, e tra i 40 concorrenti (il primo partirà alle ore 10 l’ultimo alle 10,39) ci sarà l’attuale Campione Italiano Alessandro Cattani della Bustese Olonia che vinse il titolo in Friuli lo scorso anno. Tra i principali favoriti anche Alari, Favero, i due iridati dell’inseguimento a squadre 2022, Giami e Fiorin. Attesa anche per i toscani al via (13 in tutto) ad iniziare da Fabio Del Medico, campione toscano allievi a cronometro nella passata stagione, Riccardo Lorello, e il lucchese Edoardo Cipollini.