Corsanico in risalita Forte, tre punti d’oro

Corsanico-Migliarino 3-1

Gli orange continuano a sfruttare il buon momento di forma e si avvicinano a una migliore posizione per i playout. Gli ospiti ora sono distanti solo due punti. Gara a senso unico con gli orange padroni del campo e subito avanti, al 20’ Cerri si infila in area, cross preciso per Del Frate che tutto solo coglie la traversa, sulla ribattuta Correia è il primo ad arrivare e insaccare. Raddoppio con Tomei che di testa angola imparabilmente mentre il terzo eurogol porta la firma del numero dieci Bruno simonini con uno splendido pallonetto da fuori area.

Forte-Atletico Lucca 2-1

Tre punti preziosi per gli squali che si avvicinano così alla matematica salvezza. Partenza forte dei locali che passano al 5’ con Bresciani che raccoglie un invito in profondità di Tartarini. Raddoppio nel finale di primo tempo con il solito Maggi che scatta sul filo del fuorigioco e insacca con un preciso diagonale su una bella verticalizzazione di Panaino, accorcia nel finale di secondo tempo Bonini con un bel colpo di testa.

Torrelaghese-Serricciolo 0-0

Quarto risultato utile dei gialloviola che dopo tre vittorie di fila mollano la presa frenando un po’ ma continuano per il momento a rimanere fuori dai guai. Gara tattica con tanto agonismo e tanta paura di perdere che ha condizionato i giochi, l’occasione migliore è per gli ospiti ma è bravo Mariani in uscita a sventare con i piedi il pericolo.

Lido-Don Bosco 2-2

Muove la classifica a piccoli passi anche il Lido in Seconda categoria, in serie positiva ormai da un mese. Ccon i massesi quasi retrocessi i cavallucci non vanno oltre il pari, le reti di Da Prato e del centrale Lorenzo Biagini con un preciso colpo di testa non bastano per ottenere i tre punti. Rispondono gli ospiti con Diousse e Dell’Amico.

