Corsa Storica di Frati, le foto della nona edizione

Camaiore (Lucca), 11 maggio 2025 – A pochi passi dal centro storico di Camaiore si è disputata la 9ª edizione della Corsa Storica di Frati, valida anche come Memorial Angelo di Lello Priamo Bonuccelli e Roberto Pellegrinotti, e Trofeo della Montagna Carlo Pardocchi. L’organizzazione è stata curata dal Rione Frati e dall’Atletica Camaiore, con il patrocinio del Comune di Camaiore.

La gara, lunga oltre 12 km, ha attraversato alcune delle località più suggestive del territorio: partenza e arrivo presso la storica Chiesa dei Frati, poi passaggio dal centro storico, quindi dalle frazioni di Vado e Mombello. Dopo una serie di salite impegnative, gli atleti hanno raggiunto Santa Lucia, per poi fare ritorno transitando per Varricella e Torrone. Circa 100 i partecipanti totali. A imporsi tra gli uomini è stato Jacopo Fontanini dell’Atletica Camaiore, mentre tra le donne il successo è andato a Nina Gulino dell’Atletica Castello. Molto partecipata anche la passeggiata non competitiva di 7 km, che ha coinvolto numerosi appassionati e famiglie. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte le autorità del Comune di Camaiore, tra cui l’assessore Luca Cecchi e le consigliere Mara Antongiovanni, ex podista di ottimo livello, e Gloria D’Alessandro. Il servizio fotografico dell’evento, a cura di Regalami un Sorriso, è stato indicizzato per la ricerca delle immagini tramite numero di pettorale.