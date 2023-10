Champions e Wse Cup: i risultati dei sorteggi a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI

Si sono svolti a Lisbona i sorteggi per il secondo turno della Champions League di hockey e per il primo della Wse Cup. In Champions si gioca dal 3 al 5 novembre e sono due le formazioni italiane ammesse, Forte dei Marmi e Sarzana, mentre Trissino e Lodi entreranno in pista nella fase successiva. Questi i raggruppamenti. A: Forte dei Marmi, Igualada (Spagna), Oliveirense (Portogallo), Diessbach (Svizzera). B: Noia (Spagna), Valongo e Tomar (Portogallo), Herringen (Germania). C: Porto (Portogallo), Lleida (Spagna), Noisy e Coutras (Francia). D: Sarzana, Calafell e Reus (Spagna), Vendeenne (Francia). Le prime due classificate di ogni girone accederanno al tabellone principale che inizierà a gennaio 2024; le otto escluse parteciperanno al secondo turno di Wse Cup insieme con le otto migliori della prima fase di questo trofeo a cui prendono parte quattro italiane, Follonica, Valdagno e Grosseto eliminate dopo il primo preliminare di Champions e Monza. I gironi si disputano dal 17 al 19 novembre. Intanto, complice la perdurante indisponibilità del palasport di Vercelli, la partita fra i padroni di casa e il Forte dei Marmi di sabato 21 è stata rinviata a data da destinarsi G.A.