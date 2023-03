Cancellato il vincolo sportivo Giocatori liberi di scegliere il club

Mentre oggi e domani si torna in campo coi campionati... nel calcio dei dilettanti tiene banco l’abolizione del vincolo, tanto temuta e osteggiata dal mondo dello sport dilettantistico italiano nei mesi scorsi e che ora invece è cosa fatta col decreto legislativo del 28 febbraio convertito dalla legge “Mille proroghe”. "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023" si legge nel testo della legge. Confermata quindi la proroga solo parziale dello scadere del termine inizialmente previsto per il 31 dicembre 2022. C’è però una piccola eccezione: "per i vincoli già pre-esistenti e quindi per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti" il termine è prorogato al 1° luglio 2024. Di fatto dunque non si potranno far nuovi tesseramenti col vincolo dal 1° luglio ma si potrà prolungare il vincolo, anche se solo per una stagione sportiva, per chi è già vincolato ad una società. Una vera rivoluzione che sconvolgerà gli equilibri dello sport italiano e del calcio dilettanti ma che non deve cogliere impreparati i dirigenti della Federazione e dei club. Inoltre sembra ormai certo che si andrà nella prossima stagione 202324 verso una riduzione del numero di “quote“ obbligatorie: saranno probabilmente solo due dalla Serie D fino alla Promozione (pare un classe 2003 ed un 2004): per questo aspetto bisognerà però aspettare almeno fino a maggio quando la Lega Nazionale Dilettanti darà le direttive per l’annata a venire, la prima del “dopo-vincolo”. Ma vediamo cosa aspetta sul campo questa domenica le nostre versiliesi.

Serie D. Nella 31ª giornata (12ª di ritorno) del girone D tosco-emiliano-lombardo il Real Forte dei Marmi Querceta senza lo squalificato Fazzi affronterà fuori la Bagnolese che invece per squalifica non avrà Bertozzini e Ghizzardi: al “Fratelli Campari“ di Bagnolo in Piano arbitrerà Verrocchi di Sulmona, coadiuvato da Mongelli di Chieti e Giancristofaro di Lanciano. Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece siamo alla 27ª (10ª di ritorno) che si apre oggi con l’anticipo Mobilieri Ponsacco-Pianese, il Seravezza Pozzi ospita domani alle 15 al “Buon Riposo“ lo Sporting Trestina (dirigerà Cortese di Bologna, con Giacomini e Di Giovenale di Viterbo).

Eccellenza. Nella 25ª giornata (la 10ª dopo il giro di boa, nonché sestultima di regular season, che si apre oggi con l’anticipo Pro Livorno-San Miniato Basso) il Camaiore va a Ponte a Egola contro il Tuttocuoio (fischia Artini di Firenze, con Lumetta e Crispolti di Piombino).

Promozione. Nella 23ª giornata (anche qua 10ª di ritorno... ma in questo caso quartultima) spicca il derby Capezzano-Pietrasanta: al “Cavanis” arbitro è Del Seppia di Pisa, assistenti piombinesi Arianna Anello e Persiani.

Prima categoria. La 24ª giornata (9ª di ritorno) vede per le “nostre“ questo programma: Viareggio-Fornacette Casarosa (arbitro Macchini di Pistoia); Migliarino Vecchiano-Torrelaghese (Lorenzi di Viareggio); Calci-Corsanico (Bragazzi di Carrara); riposa il Forte dei Marmi 2015.

Seconda categoria. Pure qui siamo alla 24ª (9ª di ritorno) e il Lido di Camaiore, dopo il “particolare“ mercoledì a Pontasserchio (gara sospesa a fine primo tempo mentre i cavallucci vincevano 2-0), è sul campo dell’Atletico Carrara dei Marmi (dirigerà Buongiovanni di Pontedera).